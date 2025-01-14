Налоговые поступления в Нахчыване выросли более чем на 37%

БАКУ /Trend/ - Налоговые поступления в Нахчыванской Автономной Республике выросли на 37,6 процента.

Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе.

В 2024 году по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской АР в бюджет поступило более 226,6 миллиона манатов налогов, что на 37,6 процента или 61,9 миллиона манатов больше, чем в 2023 году.

В прошлом году прогноз по налоговым поступлениям в Нахчыване был выполнен на 130,2 процента.

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