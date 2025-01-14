В Азербайджане меняется организационно-правовая форма одного из предприятий

БАКУ /Trend/ - Предприятие "Sutikinti" меняет название и организационно-правовую форму.

Как сообщает Trend со ссылкой на "Sutikinti", предприятие становится обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Sutikinti".

Отметим, что организация была зарегистрирована в 2008 году как предприятие "Sutikinti" открытого акционерного общества "Азерсу". Законным представителем предприятия с уставным капиталом 1 423 420 манатов является Иманлы Орхан Ясаф оглу.

Напомним, что в марте 2023 года на базе Государственного агентства водных ресурсов министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики было создано Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Открытое акционерное общество "Азерсу" и Открытое акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" вместе со своим имуществом были переданы в подчинение Агентства.

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