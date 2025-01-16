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Подписан меморандум в налоговой сфере между Азербайджаном и Латвией

Экономика Материалы 16 января 2025 15:27 (UTC +04:00)
Подписан меморандум в налоговой сфере между Азербайджаном и Латвией
Фото: Микаил Джаббаров / Х

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Между министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственной налоговой службой Латвийской Республики подписан меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и помощи в получении налоговых требований.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече с послом Латвии в Азербайджане Эдгарсом Скуя мы провели полезные обсуждения по укреплению экономических отношений двух стран. В рамках встречи был подписан меморандум о взаимопонимании "Об обмене информацией и помощи в получении налоговых требований между министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственной налоговой службой Латвийской Республики". Реализация документа будет способствовать организации эффективного партнерства и обмена информацией между налоговыми органами Азербайджана и Латвии", - говорится в публикации.

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