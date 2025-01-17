В прошлом году население Азербайджана потратило 2,7 млрд манатов на напитки и табачные изделия

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане потребители снизили расходы на напитки и табачные изделия.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по статистике, за прошлый год в розничной торговой сети потребителям было продано напитков и табачных изделий на 2,7 миллиарда манатов.

Согласно данным, этот показатель на 0,4 процента меньше, чем в 2023 году.

В итоге удельный вес товарооборота по напиткам и табачным изделиям составил 4,4 процента.

Отметим, что в 2024 году в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 62,2 миллиарда манатов, в том числе, продуктов питания, напитков и табачных изделий на 34,1 миллиарда манатов, непродовольственных товаров на 28,1 миллиарда манатов. По сравнению с 2023 годом оборот розничной торговли вырос на 3,9 процента в реальном выражении, в том числе на 2,1 процента по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 6,3 процента по непродовольственным товарам.

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