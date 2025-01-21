Открытие Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане поспособствует ускоренной реализации совместных проектов - посол

БАКУ /Trend/ - Открытие торгового дома Кыргызстана в Азербайджане будет способствовать ускоренной реализации совместных проектов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов в ходе церемонии подписания соглашения об открытии Торгового дома Кыргызстана в Баку.

"Мы очень рады подписанию данного соглашения. Оно направлено на то, чтобы созданные компанией «Окуклу Холдинг» условия способствовали ускоренной реализации совместных проектов между Азербайджаном и Кыргызстаном. Мы рассчитываем, что это позволит привлечь в Азербайджан предпринимателей, готовых непосредственно заниматься воплощением этих инициатив. Наши усилия сосредоточены на создании площадки, платформы, конкретного пространства, где будут обсуждаться и развиваться проекты", - сказал посол

По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном охватывает широкий спектр направлений — от культурно-гуманитарных до регионального взаимодействия.

"Здесь мы получим площадку, где сможем объединить наших бизнесменов, заинтересованных в Азербайджане, и местных предпринимателей. На этой платформе будут обсуждаться перспективные направления сотрудничества, возможности и бизнес-проекты", - отметил посол.