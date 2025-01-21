БАКУ /Trend/ - SOCAR Türkiye Enerji, турецкое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и Nakkaş Holding подписали долгосрочный протокол о сотрудничестве.

Как сообщает Trend, документ охватывает развитие логистики железнодорожных перевозок продукции SOCAR и создание объекта для торговли и хранения авиационного топлива в аэропорту Сабиха Гёкчен.

Протокол подписали главный исполнительный директор SOCAR Türkiye Enerji Эльчин Ибадов и председатель совета директоров Nakkaş Holding Рамазан Озтюрк.