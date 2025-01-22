Как решение ЦБ Азербайджана об учетной ставке повлияет на проценты по кредитам?

БАКУ /Trend/ - Изменение учетной ставки на 1 процентный пункт оказывает влияние на индекс AZIR примерно на 0,60 процентного пункта, что в свою очередь сказывается на ставках по депозитам, изменяя их примерно на 0,4–0,5 процентных пункта при изменении ставки на 1 процентный пункт.

Об этом заявил сегодня генеральный директор Центрального банка Вугар Ахмедов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Trend.

Он отметил, что, умножив эти цифры, можно увидеть, что изменение учетной ставки на 1 процентный пункт фактически приведет к изменению долгосрочных депозитов на 0,3 процентных пункта.

"Это общая оценка трансмиссии. Мы наблюдаем, что с увеличением времени пропускная способность становится все сильнее. Таким образом, мы уже видим, как процентные ставки по депозитам влияют на процентные ставки по кредитам. Это тот самый пропускной эффект, которого мы ждали годами", - сказал В.Ахмедов.

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