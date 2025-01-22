"Азерпочт" запустила новую услугу Mobile POS

БАКУ /Trend/ - ООО "Азерпочт" запустило услугу Mobile POS, имеющую важное значение для малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Trend, предоставляемая услуга Mobile POS позволяет использовать POS-терминал через мобильное приложение, а не физически, и облегчает работу предпринимателей.

Среди преимуществ услуги — бесплатное подключение, отсутствие требования к депозиту, безопасность приложения, а также возможность перевода ежедневных платежей на текущий счет или бизнес-карту предпринимателя в конце дня.

Приложение, полностью соответствующее требованиям безопасности платежных систем, поддерживает любые бесконтактные платежи, включая Apple Pay, Google Pay, а также карты Visa и MasterCard.

Для использования сервиса юридические лица и индивидуальные предприниматели могут скачать приложение AzMPos в Play Market.

Открытие счета бесплатно, а предпринимателям дополнительно предоставляется банковская карта.

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