ВЭФ и Азербайджан сотрудничают в разработке Дорожной карты цифровой трансформации для 650 компаний - Фариз Джафаров

ДАВОС /Trend/ - Всемирный экономический форум (ВЭФ) и Азербайджан сотрудничают в разработке Дорожной карты цифровой трансформации для 650 азербайджанских компаний до 2030 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в рамках Всемирного экономического форума в Давосе исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров.

"У Всемирного экономического форума имеется 21 центр Четвертой промышленной революции по всему миру. Азербайджан руководит одним из них. Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции при министерстве экономики является юридическим лицом публичного права, созданным в 2021 году указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Основной деятельностью Центра является сотрудничество со Всемирным экономическим форумом, привнесение в Азербайджан мирового опыта, цифровизация промышленности, внедрение концепции "Индустрия 4.0", развитие новых технологий и стимулирование развития цифровой экономики в Азербайджане", - сказал он.

По его словам, Центр сотрудничает со Всемирным экономическим форумом по ряду направлений.

"Традиционно Всемирный экономический форум ежегодно публикует серию докладов в преддверии Давосского форума. Одним из них является отчет центров Четвертой промышленной революции "Impact Report" (отчет о воздействии), где они поделились историями успеха в более чем 4 различных направлениях, касающихся Азербайджана. Один из них привел примеры стратегии, разработанной в области цифровой экономики, создания технологических центров в рамках этой стратегии, проведения цифровой трансформации более 650 компаний, в том числе в направлении повышения знаний и навыков людей в области технологий Четвертой промышленной революции.

В частности, было отмечено наше сотрудничество с Coursera. Как вы знаете, в прошлом году 10 тысячам граждан Азербайджана был предоставлен бесплатный доступ к образовательной онлайн-платформе Coursera для получения знаний и навыков по технологиям Четвертой промышленной революции. В этом году программа охватит 200 тысяч человек. Кроме того, в отчете приводятся результаты опроса, проведенного в нашей стране Всемирным экономическим форумом по привлечению иностранных инвестиций в цифровую экономику Азербайджана. По итогам опроса был подготовлен рекомендательный документ по 13 направлениям, проведены интервью с более чем 100 компаниями в Азербайджане, проведены интервью face-to-face с 15 компаниями, обсуждены вопросы развития стартапов, экосистемы, инноваций, подготовлены рекомендации по шагам, которые необходимо предпринять для привлечения в Азербайджан иностранных инвесторов. Мы уже поделились этим документом с различными сторонами в Азербайджане", - сказал он.

Ф.Джафаров отметил, что в связи с проведенной в Азербайджане в прошлом году COP29 Всемирный экономический форум выбрал Центр Четвертой промышленной революции в Азербайджане в качестве партнера и подготовил отчет об искусственном интеллекте в энергетике.

"В этом отчете мы представили 40 успешных передовых приложений искусственного интеллекта, разработанных нашим Центром. В этом отчете также был отражен вклад Азербайджана в данный документ. Наш Центр также является членом глобального Альянса управления искусственным интеллектом Всемирного экономического форума, и наши эксперты принимают участие в этом мероприятии. В то же время Центр является членом рабочей группы по правительственным технологиям, называемой нами "GovTech". Недавно появился еще один доклад Всемирного экономического форума о государственных технологиях. Здесь 7 стран указаны в качестве примеров, отмечено, что благодаря государственно-частному партнерству в Азербайджане реализовано более 10 государственных проектов в различных сферах. В их числе и электронная тендерная платформа, и ASAN Visa, а также ряд других достижений. Кроме того, ASAN Xidmət также указана в качестве примера успешной модели государственной службы", - сказал он.

Ф.Джафаров добавил, что в этом отчете, как отмечалось, 7 стран приведены в качестве примеров с самым лучшим опытом, и Азербайджан является одной из них.

"Наряду с этим, мы проводим со Всемирным экономическим форумом исследования, связанные с применением смарт-технологий в промышленности и проведением диагностики компаний в сфере промышленности в Азербайджане и выявлением пробелов в них, а также связанные с международными технологиями, которые могут быть применены для устранения этих пробелов. Ряд компаний в Азербайджане уже прошел эту оценку. Данную методологию привезли в Азербайджан мы. Мы сотрудничаем в направлении прохождения до 2030 года этого процесса 650 азербайджанскими компаниями, малым и средним бизнесом, разработки для них Дорожной карты цифровой трансформации и внедрения технологий.

Отмечу также, что в ряде сетей Всемирного экономического форума есть международные организации. Среди них Apple, Google, TikTok, Binance и другие компании. Наш Центр оказывает поддержку в обеспечении присутствия этих компаний в Азербайджане, налаживании связей с новыми партнерами, организации работы с университетами и другими исследовательскими центрами", - сказал он.

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