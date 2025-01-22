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Иран и Азербайджан намерены увеличить товарооборот до $10 млрд — министр

Экономика Материалы 22 января 2025 23:10 (UTC +04:00)
Иран и Азербайджан намерены увеличить товарооборот до $10 млрд — министр

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ — Иран и Азербайджан поставили перед собой цель увеличить двусторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов в год в течение ближайших пяти лет.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садык на 16-м заседании Совместной экономической комиссии двух стран.

«Между нашими странами существуют значительные возможности для наращивания торгового сотрудничества. Нынешнее правительство Ирана активно работает над устранением существующих барьеров и развитием двусторонних отношений во всех направлениях», — подчеркнула Садык.

Министр также выразила уверенность в перспективах укрепления сотрудничества в таких ключевых сферах, как транспорт, таможня, энергетика (нефть, газ, электроэнергия), водные ресурсы, преференциальная торговля и инвестиции. «Мы стремимся к максимальному развитию экономических связей между Ираном и Азербайджаном», — добавила она.

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