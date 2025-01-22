Иран и Азербайджан намерены увеличить товарооборот до $10 млрд — министр

БАКУ /Trend/ — Иран и Азербайджан поставили перед собой цель увеличить двусторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов в год в течение ближайших пяти лет.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садык на 16-м заседании Совместной экономической комиссии двух стран.

«Между нашими странами существуют значительные возможности для наращивания торгового сотрудничества. Нынешнее правительство Ирана активно работает над устранением существующих барьеров и развитием двусторонних отношений во всех направлениях», — подчеркнула Садык.

Министр также выразила уверенность в перспективах укрепления сотрудничества в таких ключевых сферах, как транспорт, таможня, энергетика (нефть, газ, электроэнергия), водные ресурсы, преференциальная торговля и инвестиции. «Мы стремимся к максимальному развитию экономических связей между Ираном и Азербайджаном», — добавила она.