Азербайджан обсудил со Швейцарией усиление сотрудничества в налоговой сфере

БАКУ /Trend/ - Было обсуждено усиление сотрудничества между Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджанской Республики и Федеральной налоговой администрацией Швейцарии.

Как сообщили Trend в Государственной налоговой службе, обсуждение состоялось во время встречи главы ГНС, президента Европейской организации налоговых администраций (IOTA) Орхана Назарли с генеральным директором Федеральной налоговой администрации Швейцарии Тамарой Фаматр в видеоформате.

На встрече были обсуждены приоритетные направления развития двусторонних отношений, возможности укрепления партнерства и содействия международному сотрудничеству. Стороны обменялись мнениями по вопросам диверсификации совместной деятельности в рамках IOTA, а также по обмену опытом и выявлению новых возможностей сотрудничества в налоговой сфере на двустороннем уровне.

Согласно информации, на встрече были рассмотрены предложения по расширению деятельности IOTA и повышению финансовой устойчивости. Были обсуждены работы, стратегические планы развития и перспективы, реализованные Государственной налоговой службой в период руководства организацией.

Было подчеркнуто, что укрепление связей имеет важное значение для обеих стран с точки зрения развития налоговой системы, совершенствования экономической практики и инвестиционного климата. На встрече была подчеркнута важность использования имеющегося потенциала для наращивания совместных инициатив в области налогового администрирования, были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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