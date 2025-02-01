Стала известна сумма кредитов, выданных микропредпринимателям в Азербайджане в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - Рост банковского портфеля бизнес-кредитов в Азербайджане продолжился и в прошлом году. Банковский портфель бизнес-кредитов вырос по сравнению с предыдущим годом на 17,2%, или на 2 миллиарда 170 миллионов манатов, до 14 миллиардов 787,2 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк.

Согласно информации, 3 миллиарда 107,3 миллиона манатов бизнес-кредитов были предоставлены микропредпринимателям, что на 477,4 миллиона манатов, или на 18,2% больше, чем годом ранее. На конец 2023 года объем выданных микропредприятиям кредитов составил 2 млрд 629,9 млн манатов.

Отметим, что по данным на 1 января текущего года, в Азербайджане действуют 178 тыс. 61 субъект микропредпринимательства.

Из субъектов микропредпринимательства 11 тыс. 829 заняты в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 10 тыс. 850 - в перерабатывающей промышленности, 16 438 - в строительстве, 62 тыс. 278 - в торговле, ремонте транспортных средств, 13 тыс. 830 - в сфере профессиональной, научно-технической деятельности, 10 986 - в сфере предоставления коммуникационных и вспомогательных услуг. Меньше всего субъектов микропредпринимательства осуществляют деятельность в сфере производства, распределения и снабжения электрической энергией, газом и паром. Количество субъектов микропредпринимательства, осуществляющих деятельность в этой сфере, составило 191.

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