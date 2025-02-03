В Нахчыване будет создана современная железнодорожная сеть

БАКУ /Trend/ - Дан старт работам по проекту железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван, сообщает Trend.

По информации, опубликованной турецкими СМИ, работы на турецкой стороне уже начались. Проект включает в себя строительство железнодорожной линии протяженностью 223,9 км и должен быть завершен в течение 5 лет.

В ответ на вопрос о том, какие работы проводит азербайджанская сторона в этом направлении, в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» сообщили Trend, что технико-экономическое обоснование реконструкции железных дорог в Нахчыванской Автономной Республике завершено, проектные работы продолжаются.

«После завершения этапа проектирования начнутся строительные работы и будет создана железнодорожная сеть, отвечающая современным требованиям. Целью совершенствования и модернизации железнодорожной инфраструктуры является своевременная и безопасная доставка пассажиров и грузов. После реализации проекта железной дороги Карс-Нахчыван эта линия как ответвление Среднего коридора будет обслуживать Азербайджан, Турцию и другие страны, а в конечном итоге повысит региональное значение Автономной Республики», - сказали в структуре.

Отметим, что турецкие СМИ сообщали, что в рамках проекта будет построено 10 мостов и 144 подземных переезда, железнодорожная линия рассчитана на скорость 160 километров в час. Планируется также интегрировать новую железнодорожную линию с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс.