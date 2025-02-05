Стал известен объем экспорта из Азербайджана свинца за 2024 год

БАКУ /Trend/ - В 2024 году из Азербайджана было экспортировано 7,4 тысячи тонн свинца и изделий из него на сумму 15,2 миллиона долларов США.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, экспорт свинца в стоимостном выражении увеличился на 562 тысячи долларов США (на 3,8 процента), а в объемном — на 390 тонн (на 5,6 процента) по сравнению с 2023 годом.

Отметим, что в 2024 году в Азербайджане в сфере металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий было произведено продукции на сумму 1,3 миллиарда манатов. В сфере производства готовых металлических изделий был зафиксирован рост на 38,9 процента, а продукции металлургической промышленности - на 27,1 процента.

В 2024 году производство медной проволоки в металлургической промышленности увеличилось в 5,5 раза, алюминиевых изделий - на 72,1 процента, металлических изделий - на 20 процентов, многожильных проводов без изоляции, тросов и аналогичных изделий - на 17,9 процента.

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