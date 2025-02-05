Казахстан увеличил импорт ненефтяных продуктов из Азербайджана на 38%

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из Азербайджана в Казахстан было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 131,2 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 36,2 миллиона долларов США или на 38,1% больше, чем в 2023 году. Экспорт ненефтяных продуктов в Казахстан за отчетный период составил 3,91% от общего экспорта Азербайджана.

В то же время объем торговых операций между Азербайджаном и Казахстаном в 2024 году составил 470,4 миллиона долларов США. Согласно данным, это на 156,3 миллиона долларов США, или на 49,7% больше, чем в 2023 году.

В прошлом году из Азербайджана в Казахстан было экспортировано продукции на сумму 133,1 миллиона долларов США, что на 34,6 миллиона долларов США или на 35,1% больше, чем в 2023 году. В 2024 году Азербайджан увеличил импорт продукции из Казахстана на 121,7 миллиона долларов США или на 56,4% в годовом исчислении, до 337,2 миллиона долларов США.

Отметим, что в течение 2024 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами (180 стран) на сумму 47,6 миллиарда долларов США. Это на 3,6 миллиарда долларов США, или на 7% меньше, чем в 2023 году. На долю экспорта пришлось 26,5 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота, импорта - 2,6 миллиарда долларов США.

За последний 1 год экспорт сократился на 7,3 миллиарда долларов США или на 21,7%, а импорт увеличился на 3,8 миллиарда долларов США или на 21,8%. В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5,5 миллиарда долларов США. Это также в 3 раза меньше, чем в годовом исчислении.

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