Стал известен доход, с которым "Азерпочт" завершил 2024 год

БАКУ /Trend/ - Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Азерпочт" завершило 2024 год с доходом в 73,5 миллиона манатов, что на 2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев на брифинге по итогам 2024 года.

По его словам, в 2024 году показатель EBITDA составил 9,9 миллиона манатов, а показатель чистой прибыли - 4,5 миллиона манатов.

И.Мустафаев отметил, что начавшиеся в "Азерпочт" с 2021 года кардинальные изменения и трансформационные процессы привели к тому, что ООО перешло от убытков к чистой прибыли и улучшило финансовые показатели.

"Несмотря на то, что ООО завершило 2020 год с убытком в 7,7 миллиона манатов, в 2024 году оно получило чистую прибыль в размере 4,5 миллиона манатов. Так, по сравнению с 2020 годом чистая прибыль "Азерпочт" выросла на 158 процентов. Последние 3 года ООО подводит итоги года с чистой прибылью и обеспечивает финансовую стабильность", - добавил он.

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