Определена примерная дата окончательного инвестиционного решения по проекту Shah Deniz Compression

БАКУ /Trend/ - Окончательное инвестиционное решение по проекту Shah Deniz Compression будет принято во второй половине текущего года, ближе к его концу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила руководитель пресс-службы компании bp-Azerbaijan Тамам Баятлы на встрече с общественностью, посвященной обсуждению проекта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и социально-экономическую сферу проекта Shah Deniz Compression (SDC).

Она отметила, что тогда станут известны стоимость проекта, подрядчики, строительная площадка и др.

"Затем начнется реализация проекта. Шахдениз является одним из крупнейших газовых проектов не только Азербайджана, но и bp в мире.

В целом, это крупнейшее открытие газового месторождения компании bp. Для bp большая честь быть оператором такого масштабного газового проекта в Азербайджане",- добавила она.

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