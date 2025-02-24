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В прошлом месяце выплачено 92 млн манатов социальных пособий и 58 млн манатов Президентских пенсий

Экономика Материалы 24 февраля 2025 12:52 (UTC +04:00)
В прошлом месяце выплачено 92 млн манатов социальных пособий и 58 млн манатов Президентских пенсий

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ/Trend/ - В январе текущего года Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил социальные выплаты 463 тыс. человек, а ежемесячную Президентскую пенсию – 401 тыс. человек.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства, за этот период на социальные выплаты было потрачено 92 млн манатов, а на Президентские пенсии – 58 млн манатов.

Посредством электронной системы в январе в проактивном порядке назначено 16 тыс. пособий и пенсий, а с 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат, – 738 тыс.

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