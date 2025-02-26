Эстония предлагает значительные экспортные возможности для Казахстана в сфере транспорта и логистики (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Эстония предлагает значительные экспортные возможности для казахстанских компаний, особенно в транспортном и логистическом секторах, благодаря своей развитой инфраструктуре и благоприятным условиям, сообщил Trend источник в "Эстонские железные дороги".

Как сообщили в компании, "Эстонские железные дороги" предоставляют комплексные услуги для облегчения экспорта таких товаров, как зерно, удобрения и железная руда через свои порты.



"С тремя пограничными станциями - двумя с Россией (Нарва и Койдула) и одной с Латвией (Валга) - мы можем эффективно транспортировать товары по установленным международным маршрутам", - пояснил источник.

В компании также подчеркнули, что их сеть имеет значительную свободную пропускную способность и конкурентоспособные тарифы, что делает её привлекательной для железнодорожных операторов, желающих использовать инфраструктуру для перевозки грузов.

В последние годы компания инвестировала сотни миллионов евро в модернизацию нашей инфраструктуры, повышение скорости пассажирских и грузовых перевозок, а также обновление своих цифровых и контрольных систем.

"Эти улучшения уже привели к повышению эффективности грузоперевозок через Эстонию. Кроме того, мы сделали акцент на устойчивости, и теперь наши электрифицированные пассажирские услуги работают на возобновляемых источниках энергии", - отметили в компании.

Эстонские железные дороги также подчеркнули свою приверженность международному сотрудничеству, напомнив о соглашении с Казахстанскими железными дорогами, которое обеспечивает непрерывный электронный обмен данными, что способствует эффективному взаимодействию между операторами.

На недавнем заседании Казахстанско-Эстонской межправительственной комиссии в Таллине обе стороны выразили взаимный интерес в расширении двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и логистики, открывая путь для будущих совместных проектов.

Отметим, что недавно состоялось 7-е заседание Казахстанско-Эстонской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Таллине, с участием министра транспорта Казахстана Маратом Карабаевым и министра иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. По итогам встречи был подписан протокол, в котором изложены конкретные шаги по реализации совместных проектов в области транспорта и логистики, а также соглашения о укреплении сотрудничества в других сферах, включая экономику, цифровизацию и образование.