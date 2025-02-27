В этом году планируется проведение нового IPO в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В этом году планируется проведение нового IPO (Initial Public Offering – первичное публичное размещение акций) на регулируемом рынке.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил главный советник отдела листинга Бакинской фондовой биржи Фархад Мансуров на тренинге для представителей СМИ, проведенном сегодня Ассоциацией участников фондового рынка Азербайджана.

Он отметил, что фондовый рынок Азербайджана находится на стадии развития.

"Как известно, Банк ABB недавно выпустил свои акции на рынок. В третьем квартале этого года планируется проведение нового IPO",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!