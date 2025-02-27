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Иностранная компания покидает азербайджанский рынок

Экономика Материалы 27 февраля 2025 16:21 (UTC +04:00)
Иностранная компания покидает азербайджанский рынок

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Филиал сингапурской компании "WOOD GROUP INTERNATIONAL SERVICES PTE. LTD." в Азербайджанской Республике упраздняется.

По информации Trend, об этом объявила сама компания.

Было отмечено, что кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: AZ1025, город Баку, Хатаинский район, улица Ходжалы, дом 37.

Отметим, что данная компания была зарегистрирована в 2016 году. Его законным представителем является Карри Дуглас Реймонд.

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