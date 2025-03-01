В Азербайджане выросло производство стальных труб

БАКУ /Trend/ - В январе 2025 года в Азербайджане было произведено 13,9 тысячи тонн стальных труб.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, это на 10,3 тысячи тонн, или в 3,9 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

По состоянию на 1 февраля этого года запасы готовой продукции составили 3,7 тысячи тонн.

Отметим, что в сфере металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий в январе 2025 года в Азербайджане было произведено продукции на 100 миллионов манатов.

По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года в сфере производства готовых металлических изделий наблюдался рост на 26,2 процента, а в производстве продукции металлургической промышленности - снижение на 4,2 процента.

В январе 2025 года производство алюминиевых изделий в металлургической промышленности сократилось на 13,6 процента, в области производства готовых металлических изделий производство металлоконструкций выросло на 52,4 процента, а производство многожильных проводов без изоляции, тросов и аналогичных изделий - на 32,5 процента.