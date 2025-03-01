Платежи в Азербайджане будут осуществляться через систему распознавания лиц

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время будет запущен сервис оплаты с использованием технологии распознавания лицачерез SIMA Pay, который входит в платформу Sima.

Об этом сообщил Trend сотрудник отдела по связям с общественностью AzInTelecom Амин Назарли.

""В ближайшем будущем будет запущен еще один наш продукт, входящий в платформу SİMA - сервис оплаты с использованием технологии распознавания лица через SIMA Pay. В Азербайджане это будет новшество. Это будет применено в первую очередь на железных дорогах. Зарегистрировавшись и добавив платежную карту, можно будет перед соответствующим устройством, которое будет установлено на железнодорожных вокзалах, в течение секунды или двух произвести оплату. После внедрения этой системы на железных дорогах мы планируем реализовать ее на других видах общественного транспорта, а также в объектах общественного питания", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в ближайшем будущем будет обеспечена электронизация многих налоговых служб с помощью "SIMA imza". "Количество пользователей "SIMA imza" уже превысило 3,5 миллиона. Это еще раз показывает, что уже достаточно граждан пользуется этим приложением", - сказал А.Назарли.

Он отметил, что в этом году организация сосредоточилась на бизнес- и корпоративной среде.

"SİMA İmza" стремится внести свой вклад в цифровизацию многих процессов в налоговой, финансовой и деловой средах. В ближайшем будущем государственные органы также смогут получить "SİMA imza" и обеспечить подписание посредством этого ряда документов в электронном виде", - сказал А.Назарли.

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