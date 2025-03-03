Клиенты ВТБ (Азербайджан) смогут оформить кредит наличными без комиссии

ВТБ (Азербайджан) с 3 марта запускает акцию на кредиты до 36 месяцев – «Кредит наличными без комиссии». Продукт доступен как в онлайн-банке через сервис с электронной подписью SİMA İmza, так и в отделении.

«Кредиты наличными остаются одним из самых популярных банковских продуктов у населения. По итогам 2024 года объём кредитного портфеля по кредитам наличными нашего банка достиг 100 миллионов манатов, что на 33% больше чем в 2023 году. В преддверии Новруза спрос на кредиты традиционно увеличивается. Поэтому мы упрощаем процесс получения средств, чтобы клиентам было комфортнее решать свои финансовые потребности», – отметил член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут оформить потребительские кредиты от 300 до 50 тысяч манатов по ставке от 10,49% годовых.