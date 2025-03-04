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В Баку подписан протокол по итогам заседания ТМТМ

Экономика Материалы 4 марта 2025 12:12 (UTC +04:00)
В Баку подписан протокол по итогам заседания ТМТМ

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ /Trend/ - Подписан протокол 22-го заседания Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ), состоявшегося в Баку.

Как сообщает Trend, протокол включает восемь вопросов.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании и взаимоподдержки между АО "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) и PTC Holding.

По результатам заседания Международной ассоциации ТМТМ, компаниям АО "Poti TransTerminal" (Грузия), Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., LTD (Китай) и UZ Cargo Poland Sp. z o.o. (Польша) был присвоен статус ассоциированных членов.

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