60% водных ресурсов Азербайджана поступает с территории соседних государств

БАКУ /Trend/ - В конце прошлого века трансграничные реки обеспечивали около 20 миллиардов кубометров воды, а местные реки — 10 миллиардов кубометров. Однако в результате климатических изменений общие водные ресурсы Азербайджана сократились на 5 миллиардов кубометров, и теперь их объем составляет около 25 миллиардов кубометров.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) заявил начальник отдела кадастра и учета Рафиг Вердиев.

В настоящее время наши водные ресурсы составляют около 20 миллиардов кубометров, из которых 12 миллиардов кубометров, или 60 процентов, поступают с территории соседних стран.

"Учитывая, что соседние государства забирают в среднем 5 миллиардов кубометров воды в год, мы видим, что в будущем увеличение объема забора воды в бассейнах трансграничных рек и рост загрязнения этих рек сточными водами станут серьезной проблемой. В таких условиях роль наших местных рек в водоснабжении будет только возрастать", - отметил Р.Вердиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!