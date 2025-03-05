Количество пользователей "mygov" в Азербайджане превысило 960 тысяч

БАКУ /Trend/ - В 2024 году функциональность платформы цифрового правительства "mygov" была значительно расширена. На платформу были добавлены необходимые цифровые документы, такие как удостоверение личности, свидетельства о рождении, смерти, браке, которые имеют юридическую силу. Граждане могут обмениваться этими документами с соответствующими учреждениями в цифровом формате.

Об этом сообщили Trend в Агентстве инноваций и цифрового развития со ссылкой на данные за 2024 год, отражающие динамику развития цифрового правительства.

В разделе "Мои данные" теперь представлено более 45 различных сведений о гражданах. Платформа также позволяет получать справку о судимости, регистрироваться для YIHO (местные органы исполнительной власти), искать список электрических зарядных станций, пользоваться пенсионным калькулятором, а также получать нотариальные и коммунальные услуги. Кроме того, цифровые услуги по основным жизненным событиям, таким как получение свидетельств о рождении, браке и смерти, также доступны через "mygov".

По состоянию на 2024 год, количество пользователей "mygov" составило 964 тысячи, число операций через приложение – 923 тысячи, а количество активных пользователей (использующих платформу в течение последних 30 дней) – 415 тысяч. Через платформу было отправлено 565 тысяч уведомлений, а уровень удовлетворенности пользователей составил 97 процентов.

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