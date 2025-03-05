Центробанк Азербайджана оштрафовал НКО и ее должностное лицо

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал небанковскую кредитную организацию (НКО) ООО "SF Azerbaijan" и ее должностное лицо.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в связи с нарушением требований о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, небанковская кредитная организация "SF Azerbaijan" и ее должностное лицо были оштрафованы Хатаинским районным судом города Баку на соответствующие суммы в 50 000 (пятьдесят тысяч) и 10 000 (десять тысяч) манатов, согласно статьям 598.1.1, 598.1.2, 598.1.6 Кодекса об административных правонарушениях.