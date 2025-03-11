БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Испания подпишут меморандум о взаимопонимании, который станет основой для укрепления двустороннего сотрудничества.

Как передает Trend, об этом заявила государственный секретарь по вопросам торговли министерства экономики, торговли и бизнеса Испании Мария Ампаро Лопес Сеновилья в ходе Азербайджано-Испанского бизнес-форума в Баку.

По ее словам, подписание этого соглашения откроет новый этап экономических отношений между странами и послужит стимулом для реализации совместных проектов и инвестиций.

"Этот меморандум был недостающим элементом для формирования полноценного партнерства. Его подписание станет катализатором для роста капитальных потоков, создания новых бизнес-инициатив и развития стратегического альянса между нашими странами", – сказала она.

Мария Ампаро Лопес Сеновилья отметила, что Испания твердо намерена сотрудничать с Азербайджаном, особенно в таких ключевых сферах, как энергетика, инфраструктура, транспорт и цифровизация. В последние годы Азербайджан добился значительных успехов в создании энергетической инфраструктуры, критически важной для энергобезопасности Европы, и реализовал амбициозные проекты по декарбонизации.

"Испания готова поддерживать перспективные проекты через фонд интернационализации компаний и призвала представителей бизнеса обеих стран воспользоваться этими возможностями. Мы рассматриваем Азербайджан как ключевого партнера в регионе и намерены углублять сотрудничество в различных отраслях, включая восстановление и развитие Карабаха", - добавила она.