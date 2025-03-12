Названы факторы риска, которые могут способствовать росту инфляции в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В числе внутренних факторов риска, способных усилить инфляцию в Азербайджане, отмечаются активизация факторов затрат и чрезмерный рост совокупного спроса.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

В Банке подчеркнули, что ведется постоянный мониторинг возможного влияния кредитной активности на ценовую стабильность.

"В последнее время существенных изменений в балансе рисков инфляции не наблюдается. Среди глобальных рисков, способных усилить инфляционное давление, можно выделить возможную волатильность цен на международных товарных рынках, обусловленную текущей геополитической напряженностью и торговыми конфликтами.

Высокая глобальная неопределенность в отдельных странах требует паузы в изменении параметров процентного коридора для оценки влияния колебаний валютных курсов и повышения тарифов на инфляционные процессы", - говорится в сообщении.

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