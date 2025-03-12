В Азербайджане запущен новый проект, связанный с рынком ценных бумаг - представитель ЦБА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане дан старт крупному проекту по приведению законодательства о рынке ценных бумаг в соответствие с международными стандартами и требованиями местного рынка.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила директор отдела политики и контроля деятельности на рынке капитала ЦБА Умейра Ибрагимова на 12-м Международном Каспийском инвестиционном форуме, проходящем сегодня в Баку.

Она отметила, что вопрос рынков капитала занимает особое место в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", принятой ЦБА.

"Объем оборота рынка корпоративных ценных бумаг к концу 2024 года увеличился на 135 процентов по сравнению с 2023 годом и достиг 1 миллиарда 30 миллионов манатов. Уже начат масштабный проект по приведению законодательства рынка ценных бумаг в соответствие с международными стандартами и требованиями отечественного рынка", - подчеркнула У.Ибрагимова.

Она отметила, что роль предпринимательства и реального сектора в устойчивом и непрерывном развитии экономики неоспорима.

"Наша главная цель - внести позитивный вклад в экономику, поддерживая развитие реального сектора. Мы приложим все усилия в этом направлении", - добавила директор отдела.

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