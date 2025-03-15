Женщины должны играть ключевую роль в улучшении экологии - экс-премьер Греции

БАКУ /Trend/ - Женщины должны играть ключевую роль в инициировании и руководстве процессами, направленными на улучшение состояния окружающей среды.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу на панельной дискуссии на тему "Гендер – Безопасность – Климат: Взаимосвязь" в рамках XII Бакинского Глобального форума.

"Важно, чтобы экологическая политика, большие изменения, которые нам нужно внести в наше общество, возглавлялись женщинами в наших сообществах и семьях", - подчеркнул он.

Папандреу также отметил, что экологические проблемы в большей степени затрагивают женщин и другие уязвимые группы, и, находясь в более слабом положении в обществе, они становятся еще более уязвимыми.

"На местном уровне необходимо внедрить конкретные меры, не только для того, чтобы у женщин были возможности занимать должности, но и для поддержки их работы. Часто именно они поддерживают сообщества, обеспечивают обучение, а также воспитывают детей", - сказал он.