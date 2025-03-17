Назван объем средств, поступивших в Госфонд охраны окружающей среды Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Министерству экологии и природных ресурсов и подведомственным учреждениям Нахчыванской АР из государственного бюджета на 2025 год выделено 6,4 млн манатов, за январь-февраль текущего года израсходовано 791,1 тыс. манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР Ханлар Мустафаев на состоявшейся сегодня пресс-конференции по итогам 2024 года и перспективам на будущее.

По его словам, во внебюджетный фонд министерства поступило 290.2 тыс. манатов, израсходовано 269.1 тыс. манатов.

"В Государственный фонд охраны окружающей среды поступил 1 млн манатов, израсходовано 627.3 тыс. манатов. В общей сложности по внебюджетным средствам министерства поступило 1,3 миллиона манатов, а израсходовано 693,8 тысячи манатов. В Государственный фонд охраны окружающей среды за февраль 2025 года поступило 69,6 тыс. манатов, средства не израсходованы.

На счет учреждения министерства экологии и природных ресурсов - ООО "Озеленение и ландшафтная структура" поступило 3 тысячи манатов в связи с переносом зеленых насаждений. Юридическому лицу публичного права "Агентство по геологии и использованию ресурсов минерального сырья" поступило 32,4 тыс. манатов за услуги, оказанные физическим и юридическим лицам", - сказал он.

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