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Названо количество новых рабочих мест, созданных на освобожденных территориях Азербайджана в 2024 г.

Экономика Материалы 7 апреля 2025 17:27 (UTC +04:00)
Названо количество новых рабочих мест, созданных на освобожденных территориях Азербайджана в 2024 г.

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году в освобожденных от оккупации районах Азербайджана было создано 2 тысячи 575 новых рабочих мест.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Было отмечено, что этот показатель на 1304 рабочих места или в 2 раза больше, чем в предыдущем году. В 2023 году количество новых рабочих мест, созданных в освобожденных от оккупации районах, составило 1 271.

В прошлом году больше всего новых рабочих мест было создано в Ханкенди (702), меньше всего - в Агдере (9).

В создании новых рабочих мест наибольший рост был зафиксирован в Ходжалинском районе. Так, в этом районе в прошлом году было создано 232 новых рабочих места, что в 38,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году в Ходжалы было создано всего 6 новых рабочих мест.

Представляем читателям таблицу с количеством рабочих мест, созданных в освобожденных от оккупации районах в 2023-2024 годах.

П/Н Районы 2024 2023
1 Ханкенди 702 0
2 Лачин 471 625
3 Шуша 352 275
4 Ходжалы 232 6
5 Агдам 220 135
6 Кяльбаджар 202 28
7 Джебраил 146 64
8 Зангилан 93 26
9 Физули 73 52
10 Губадлы 41 8
11 Ходжавенд 34 52
12 Агдере 9 0
13 Всего 2 575 1 271
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