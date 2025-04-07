Названо количество новых рабочих мест, созданных на освобожденных территориях Азербайджана в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в освобожденных от оккупации районах Азербайджана было создано 2 тысячи 575 новых рабочих мест.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Было отмечено, что этот показатель на 1304 рабочих места или в 2 раза больше, чем в предыдущем году. В 2023 году количество новых рабочих мест, созданных в освобожденных от оккупации районах, составило 1 271.

В прошлом году больше всего новых рабочих мест было создано в Ханкенди (702), меньше всего - в Агдере (9).

В создании новых рабочих мест наибольший рост был зафиксирован в Ходжалинском районе. Так, в этом районе в прошлом году было создано 232 новых рабочих места, что в 38,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году в Ходжалы было создано всего 6 новых рабочих мест.

Представляем читателям таблицу с количеством рабочих мест, созданных в освобожденных от оккупации районах в 2023-2024 годах.