Названо количество новых рабочих мест, созданных на освобожденных территориях Азербайджана в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в освобожденных от оккупации районах Азербайджана было создано 2 тысячи 575 новых рабочих мест.
Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.
Было отмечено, что этот показатель на 1304 рабочих места или в 2 раза больше, чем в предыдущем году. В 2023 году количество новых рабочих мест, созданных в освобожденных от оккупации районах, составило 1 271.
В прошлом году больше всего новых рабочих мест было создано в Ханкенди (702), меньше всего - в Агдере (9).
В создании новых рабочих мест наибольший рост был зафиксирован в Ходжалинском районе. Так, в этом районе в прошлом году было создано 232 новых рабочих места, что в 38,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году в Ходжалы было создано всего 6 новых рабочих мест.
Представляем читателям таблицу с количеством рабочих мест, созданных в освобожденных от оккупации районах в 2023-2024 годах.
|П/Н
|Районы
|2024
|2023
|1
|Ханкенди
|702
|0
|2
|Лачин
|471
|625
|3
|Шуша
|352
|275
|4
|Ходжалы
|232
|6
|5
|Агдам
|220
|135
|6
|Кяльбаджар
|202
|28
|7
|Джебраил
|146
|64
|8
|Зангилан
|93
|26
|9
|Физули
|73
|52
|10
|Губадлы
|41
|8
|11
|Ходжавенд
|34
|52
|12
|Агдере
|9
|0
|13
|Всего
|2 575
|1 271