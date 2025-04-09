Названо количество сертификатов Asan İmza, выданных налогоплательщикам в Нахчыване в январе-марте 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года налогоплательщикам было направлено 319 520 уведомлений (писем) различного рода информативного характера.

Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе.

Согласно информации, за период проведено 25 встреч с налогоплательщиками и оказано 119 адресных услуг. Кроме того, по 782 поданным заявкам было выдано 1 326 сертификатов Asan İmza.

Кроме того, в январе-марте текущего года центрами обслуживания налогоплательщиков Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики было принято в общей сложности 11.380 человек. В центрах было оказано 14 966 услуг, связанных с ответами на вопросы по налоговому законодательству и администрированию, налоговому учету, регистрации, декларациям, текущим налоговым платежам и другим вопросам, что на 47,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом 93% от общего числа оказанных услуг составили следующие 10 видов (за исключением устных консультаций и выдачи готовых документов):

- представление в налоговые органы деклараций (отчетов), справок о расчете текущих налоговых платежей;

- прекращение деятельности налогоплательщика;

- выдача квитанции об уплате фиксированной суммы по упрощенной системе налогообложения, взносов на обязательное государственное социальное страхование и обязательное медицинское страхование;

- выдача сертификата Asan İmza;

- учет и перерегистрация физического лица;

- изменение учетных данных налогоплательщика;

- выдача справок налогоплательщику;

- восстановление деятельности налогоплательщика;

- снятие с учета физического лица;

- операции, проводимые в электронной информационной системе по трудовому договору.

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