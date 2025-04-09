Названо количество сертификатов Asan İmza, выданных налогоплательщикам в Нахчыване в январе-марте 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года налогоплательщикам было направлено 319 520 уведомлений (писем) различного рода информативного характера.
Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе.
Согласно информации, за период проведено 25 встреч с налогоплательщиками и оказано 119 адресных услуг. Кроме того, по 782 поданным заявкам было выдано 1 326 сертификатов Asan İmza.
Кроме того, в январе-марте текущего года центрами обслуживания налогоплательщиков Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики было принято в общей сложности 11.380 человек. В центрах было оказано 14 966 услуг, связанных с ответами на вопросы по налоговому законодательству и администрированию, налоговому учету, регистрации, декларациям, текущим налоговым платежам и другим вопросам, что на 47,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом 93% от общего числа оказанных услуг составили следующие 10 видов (за исключением устных консультаций и выдачи готовых документов):
- представление в налоговые органы деклараций (отчетов), справок о расчете текущих налоговых платежей;
- прекращение деятельности налогоплательщика;
- выдача квитанции об уплате фиксированной суммы по упрощенной системе налогообложения, взносов на обязательное государственное социальное страхование и обязательное медицинское страхование;
- выдача сертификата Asan İmza;
- учет и перерегистрация физического лица;
- изменение учетных данных налогоплательщика;
- выдача справок налогоплательщику;
- восстановление деятельности налогоплательщика;
- снятие с учета физического лица;
- операции, проводимые в электронной информационной системе по трудовому договору.
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