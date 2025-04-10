Опубликован список подорожавших и подешевевших товаров в Азербайджане в марте

БАКУ /Trend/ - В марте 2025 года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 101,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а за период с января по март — 105,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем наибольшее удорожание среди отдельных продуктов питания было зафиксировано на рыбу и рыбные продукты, молоко и молочные изделия, столовый маргарин, сливочное масло, подсолнечное и кукурузное масло, лимоны, апельсины, бананы, яблоки, груши, киви, грецкие орехи, фундук, капусту, брокколи, помидоры, сладкий перец, баклажаны, свеклу, морковь, чеснок, лук, картофель, кофе, какао, газированные и негазированные напитки, сигареты. В то же время снижение цен наблюдалось на муку, яйца, зелень, огурцы. Существенных изменений в ценах других продуктов питания не произошло.

В марте 2025 года индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а за период с января по март — 102,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось удорожание кирпича, цемента, ортопедических матрасов, мебели, ювелирных изделий, в то время как цены на бытовую технику, мобильные телефоны и телевизоры снизились. Существенных изменений в ценах других непродовольственных товаров не произошло.

Отметим, что в марте 2025 года индекс потребительских цен составил 100,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а за период с января по март - 105,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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