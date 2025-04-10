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В Азербайджане создана новая компания с сербским капиталом

Экономика Материалы 10 апреля 2025 17:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане создана новая компания с сербским капиталом

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба 31 января текущего года осуществила государственную регистрацию общества с ограниченной ответственностью "Sunrise Real Estate".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету государственной службы "Вергиляр".

Согласно информации, законным представителем компании является гражданка Республики Сербия Рената Мулич.

Юридический адрес ООО с уставным капиталом в размере 540 тыс. манатов: город Баку, Насиминский район, ул. Шамси Бадалбейли, дом 106, кв. 100.

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