В Азербайджане создана новая компания с сербским капиталом

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба 31 января текущего года осуществила государственную регистрацию общества с ограниченной ответственностью "Sunrise Real Estate".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету государственной службы "Вергиляр".

Согласно информации, законным представителем компании является гражданка Республики Сербия Рената Мулич.

Юридический адрес ООО с уставным капиталом в размере 540 тыс. манатов: город Баку, Насиминский район, ул. Шамси Бадалбейли, дом 106, кв. 100.