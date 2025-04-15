Назван прогноз по доходам госбюджета Азербайджана на 2026 год

БАКУ /Trend/ - Доходы сводного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 44,886 миллиарда манатов, что на 935,6 миллиона манатов, или на 2,1 процента больше, чем утвержденный показатель 2025 года, и на конец среднесрочного периода - в размере 51,007 миллиарда манатов, что на 7,057 миллиарда манатов, или на 16,1 процента больше.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

"Доходы государственного бюджета на 2026 год и следующие три года были рассчитаны на основе фактических показателей исполнения прошлых лет, а также последних макроэкономических прогнозов (темпы роста ВВП и ненефтегазового ВВП, обменный курс валюты, добыча нефти и газа, цена на нефть и другие) согласно "Правилам прогнозирования доходов государственного бюджета, включая ненефтяные и нефтяные доходы государственного бюджета", утвержденным решением №4 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 10 января 2020 года", - говорится в информации ведомства.

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