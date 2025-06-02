Министерство энергетики Азербайджана подписало ряд соглашений по солнечной энергетике (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана подписало ряд соглашений в рамках 30-й юбилейной международной выставки «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil and Gas).

Как сообщает Trend, между министерством энергетики Азербайджана и компанией Enerso Jabrail LLC подписано соглашение об аренде земли под проект солнечной электростанции "Шамс" мощностью 50 мегаватт в Азербайджане.

Также было подписан договор об аренде земли под строительство Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт с Universal Solar Azerbaijan.

Кроме этого между министерством энергетики Азербайджана и корпорацией China Energy Engineering Corporation Limited подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве в энергетической сфере.

Также были подписаны договоры с ОАО Norm в связи со строительством солнечных электростанций в Джебраиле.

Кроме того, был подписан Протокол о внесении соответствующих изменений в документ с целью продления срока действия Меморандума о взаимопонимании в области энергетического перехода между министерством энергетики Азербайджана и компанией Maire Tecnimont S.p.A.

Также акционеры Shafag (Jebrayil) Solar Limited (SJSL), совместного предприятия bp, SOCAR Green и Азербайджанского фонда развития бизнеса (ABDF), сегодня объявили об окончательном инвестиционном решении по проекту солнечной электростанции "Шафаг". Это позволяет начать строительство солнечной электростанции переменного тока мощностью 240 МВт в Джебраильском районе Азербайджана.

В то же время инвесторы Сангачальского терминала – bp, SOCAR, TPAO, LUKOYL, Южный газовый коридор, NİKO, MOL, İNPEKS, EksonMobil, ITOCU, ONGC Videsh, Eni, MVM и TotalEnergies – сегодня одобрили проект электрификации Сангачальского терминала (STEL). Этот проект обеспечит подключение терминала к государственной электрической сети, управляемой ОАО "Азерэнержи". Для этого будут построены новые объекты как на территории терминала, так и за его пределами, в том числе новая электрическая подстанция 220/110 кВ.