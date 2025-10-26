Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, October 26. The price of an ounce of gold in Azerbaijan declined by 261.8 manat ($154), or 3.6 percent, as this week drew to a close, Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold decreased by 25.6 manat ($15), or 0.3 percent, compared to last week's figure, totaling 7,119 manat ($4,185).
|
Gold ounce value change
|
October 13
|
6,894 manat ($4,053)
|
October 20
|
7,251 manat ($4,262)
|
October 14
|
7,084 manat ($4,164)
|
October 21
|
7,383 manat ($4,340)
|
October 15
|
7,104 manat ($4,176)
|
October 22
|
7,016 manat ($4,124)
|
October 16
|
7,197 manat ($4,231)
|
October 23
|
6,954 manat ($4,088)
|
October 17
|
7,442 manat ($4,375)
|
October 24
|
6,989 manat ($4,108)
|
Average weekly rate
|
7,144 manat ($4,199)
|
Average weekly rate
|
7,119 manat ($4,185)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, descending by 6.07 manat, or $3.56, which is a jump of 6.8 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 85 manat ($49.9), down 4.83 manat ($2.83), or 5.4 percent, more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
October 13
|
87.5 manat ($51.4)
|
October 20
|
88.6 manat ($52)
|
October 14
|
90.5 manat ($53.2)
|
October 21
|
88.4 manat ($51.9)
|
October 15
|
88.7 manat ($52.1)
|
October 22
|
83.2 manat ($48.9)
|
October 16
|
90.2 manat ($53)
|
October 23
|
82.5 manat ($48.5)
|
October 17
|
92.5 manat ($54.3)
|
October 24
|
82.5 manat ($48.5)
|
Average weekly rate
|
89.9 manat ($52.8)
|
Average weekly rate
|
85 manat ($49.9)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 48.2 manat ($28.3), or 1.8 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum fell to 2,720 manat ($1,599), up 117.4 manat ($69) or 4.1 percent, compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
October 13
|
2,778 manat ($1,633)
|
October 20
|
2,719 manat ($2,719)
|
October 14
|
2,851 manat ($1,676)
|
October 21
|
2,778 manat ($1,633)
|
October 15
|
2,808 manat ($1,650)
|
October 22
|
2,608 manat ($1,533)
|
October 16
|
2,835 manat ($1,666)
|
October 23
|
2,729 manat ($1,604)
|
October 17
|
2,916 manat ($1,714)
|
October 24
|
2,767 manat ($1,626)
|
Average weekly rate
|
2,838 manat ($1,668)
|
Average weekly rate
|
2,720 manat ($1,599)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 78.8 manat ($46.3), or 3.1 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,472 manat ($1,453), which is 130.8 manat ($76.8), or 5 percent, higher compared to last week.
|
Palladium ounce value change
|
October 13
|
2,457 manat ($1,444)
|
October 20
|
2,514 manat ($1,477)
|
October 14
|
2,564 manat ($1,507)
|
October 21
|
2,556 manat ($1,502)
|
October 15
|
2,606 manat ($1,532)
|
October 22
|
2,419 manat ($1,422)
|
October 16
|
2,628 manat ($1,545)
|
October 23
|
2,437 manat ($1,432)
|
October 17
|
2,759 manat ($1,622)
|
October 24
|
2,435 manat ($1,431)
|
Average weekly rate
|
2,603 manat ($1,530)
|
Average weekly rate
|
2,472 manat ($1,453)
