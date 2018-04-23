В 2019 году на азербайджано-российской границе будет построен новый мост - министр

23 апреля 2018 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Автомобильный мост на азербайджано-российской границе над рекой Самур будет построен в следующем году, сказал в понедельник журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Строительство моста началось в октябре прошлого года. Его длина составит 325 метров. Контроль над строительством моста осуществляет российская сторона.

Ранее российские СМИ сообщали, что стоимость строительства моста составит 1,2 миллиарда рублей. Обе страны финансируют проект совместно.

По данным пресс-службы ФКУ ''Управление федеральных автомобильных дорог ''Каспий'' Росавтодора, решение о строительстве нового моста принято в соответствии с соглашением между правительствами двух соседних государств, подписанным 13 сентября 2013 года. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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Azernews Newspaper
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