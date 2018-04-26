Внедрение международных стандартов бухучета не должно затронуть малый бизнес в Азербайджане - депутат

26 апреля 2018 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Изменения в закон "О бухгалтерском учете", рекомендованные для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, не должны создавать препятствий для развития малого предпринимательства.

Об этом в четверг заявил Trend депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук Руфат Гулиев.

Пакет изменений, в частности, подразумевает переход действующих в стране субъектов бухгалтерского учета на международные стандарты бухгалтерского учета. Тем не менее, отмечается, что эти процедуры не обязательны для малых предпринимателей.

«Я полностью поддерживаю принятие данных изменений. Однако, полагаю, что переход на международные стандарты бухучета должен на первом этапе применяться только к крупным и средним предпринимателям. Они работают с иностранными компаниями, и им необходимо иметь полный реестр документов, сертификаты, лицензии и прочие документы. Переход же на международные стандарты для малых предпринимателей может создать препятствия для их развития», - отметил Гулиев.

По словам депутата, сегодня в первую очередь необходимо обеспечить условия для развития малого бизнеса.

«Составление бухгалтерских отчетов, оформление лицензий и сертификатов заставляет предпринимателей тратить лишнее время и средства, в то время как они должны сосредоточиться на производстве качественной продукции, услуг и уплате налогов в бюджет. Мы сегодня по поручению руководства страны должны их стимулировать, обеспечивать их развитие. Повторюсь, мы, депутаты, за скорейшее принятие изменений в законопроект. Тем не менее, необходимо гарантировать то, чтобы переход на международные стандарты бухучета не затрагивал малых предпринимателей, для того чтобы исключить разночтения закона в дальнейшем», - подчеркнул Гулиев.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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Azernews Newspaper
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