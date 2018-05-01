Çalık Holding построит в Ташкенте Центр турецкого бизнеса

БАКУ /Trend/ - Турецкий Çalık Holding намерен построить в Ташкенте Центр турецкого бизнеса, бизнес-центр, гостиницы, здание офиса Ziraat Bank, а также торгово-развлекательный центр. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на заместителя главы администрации столицы по вопросам инвестиций, инноваций и развития туризма Алишера Тиляева.

Согласно информации, общая стоимость проекта составляет 400 миллиона долларов.

В понедельник исполняющий обязанности главы администрации Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и генеральный директор энергетической компании Calik Energy Ридван Актюрк в рамках визита президента Турции в Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по строительству Центра турецкого бизнеса.

Вместе с тем, Джахонгир Артыкходжаев подписал с главным исполнительным директором Ziraat Bank Хусейном Айдыном меморандум о взаимопонимании по строительству в столице офиса Ziraat Bank и бизнес-центра.

Размер земельного участка в центре Ташкента, где будут возводиться объекты, составит ориентировочно 2,5 гектара. Проектно-изыскательные работы начнутся в текущем году.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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