Научно-социальный проект из Узбекистана победил на конкурсе Госдепа США

Technovation Uzbekistan, проект, разработанный командой участников обменных программ правительства США из Узбекистана, стал одним из 70 победителей конкурса Государственного департамента США - 2018 Alumni Engagement Innovation Fund (Грантовая программа участников обменных программ), передаёт UzDaily.uz.

Выбранный среди 1300 заявок, проект Technovation Uzbekistan направлен на нивелирование гендерного разрыва в области науки, технологий, инженерии и математики в Узбекистане и стимулирование девочек развивать навыки критического мышления, решения социальных проблем, предпринимательства и ИКТ.

При финансировании со стороны AEIF команда выпускников обменной программы TechWomen при поддержке волонтеров-наставников, привлеченных от лидеров бизнеса, преподавателей, других специалистов и студентов, будут набирать и обучать местные команды для участия в программе Technovation Challenge, крупнейшем в мире технологическом конкурсе для девочек в возрасте от 10 до 18 лет. Technovation Challenge дает молодым женщинам возможность решать проблемы в их сообществе с помощью технологий и предпринимательства.

Конкурс AEIF, администрируемый Бюро по вопросам образования и культуры Госдепартамента США, предоставляет небольшие гранты командам участников обменных программ Правительства США для реализации общественных проектов с использованием навыков и знаний, полученных во время участия в обменных программах.

С момента своего создания в 2011 году конкурсом AEIF были поддержаны 360 инициатив и проектов выпускников американских обменных программ по всему миру. Проекты AEIF расширяют и увеличивают влияние инвестиций Правительства США в участников и программ обмена путем повышения лидерского потенциала и привлечения сообществ выпускников. Программа ежегодно приглашает выпускников представить инновационные проекты на одну из пяти внешнеполитических тем США.

Темы конкурса в этом году: содействие экономическому процветанию; создание гражданского участия, эффективного управления и устойчивых сообществ; продвижение науки, технологий, здравоохранения и инноваций; содействие инклюзивности и образовательным возможностям; и расширение прав и возможностей женщин и девочек.

Программа напрямую и косвенно охватила миллионы людей посредством тренингов, кампаний по повышению осведомленности и программ лидерства и расширения прав и возможностей. От обмена навыками социального предпринимательства с молодежью до создания клубов, способствующих религиозной терпимости и мирному сосуществованию, выпускники по всему миру вносят изменения в свои сообщества с помощью инновационных решений глобальных проблем.

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