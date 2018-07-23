Узбекский сум незначительно упал впервые за три месяца

23 июля 2018 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Впервые за три месяца узбекский сум снизился по отношению к доллару, сообщил "Подробно.uz" со ссылкой на Центральный банк Узбекистана.

Согласно информации, сегодня утром Центробанк опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 24 июля.

Доллар впервые за три месяца показал пусть и небольшой, но рост. С завтрашнего дня 1 доллар будет стоить 7 789,38 сума, что на 1,57 сума больше, чем на прошлой неделе.

Евро также начинает подъем. На этой неделе евро укрепился на 27,54 сума и достиг отметки в 9 127,60 сума.

Рубль на этой неделе немного упал. Его стоимость снизилась на 1,72 сума и достигла 122,82 сума.

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