Стали известны сроки открытия нового портала социальных услуг в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана рассчитывает завершить создание портала "e-social" в ноябре текущего года, сообщает ведомство в пятницу.
На портале будут представлены все услуги министерства. Кроме того, портал станет одним из основных инструментов для деятельности агентства DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения) и одноименных центров.
Отметим, что портал создается на основе указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева от пятого сентября 2018 года о расширении применения электронных услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения.
Согласно указу, на основе информационных систем министерства труда и социальной защиты населения создается «Централизованная электронная информационная система» (ЦЭИС).
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)
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