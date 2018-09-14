Стали известны сроки открытия нового портала социальных услуг в Азербайджане

14 сентября 2018 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана рассчитывает завершить создание портала "e-social" в ноябре текущего года, сообщает ведомство в пятницу.

На портале будут представлены все услуги министерства. Кроме того, портал станет одним из основных инструментов для деятельности агентства DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения) и одноименных центров.

Отметим, что портал создается на основе указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева от пятого сентября 2018 года о расширении применения электронных услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения.

Согласно указу, на основе информационных систем министерства труда и социальной защиты населения создается «Централизованная электронная информационная система» (ЦЭИС).

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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