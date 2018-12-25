В Азербайджан прибыл первый груз из Афганистана по маршруту "Lapis Lazuli" (ФОТО)

25 декабря 2018 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинский международный морской торговый порт прибыл первый транзитный груз по международному маршруту «Lapis Lazuli», сообщает во вторник Trend.

Выступая на церемонии, приуроченной к прибытию в Азербайджан первого груза по этому маршруту, посол Афганистана в Азербайджане Хейруллах Спеленай выразил благодарность правительству Азербайджана за всестороннюю поддержку и содействие в реализации проекта.

Он отметил, что коридор «Lapis Lazuli» будет расширяться и Афганистан приложит все усилия, чтобы этот маршрут стал самым важным путем из Афганистана в Европу.

В свою очередь, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал отметил значимость маршрута для Афганистана и других стран. По его мнению, этот маршрут превратиться в важный коридор, который обеспечит выход афганских товаров на мировые рынки. Посол отметил, что для Турции и Азербайджана «Lapis Lazuli» имеет стратегическое значение.

Отметим, что всего по этому коридору в Баку во вторник прибыли девять грузовиков, которые выехали из афганской провинции Герат 13 декабря. Общий объем прибывшего груза составляет 175 тонн.

В рамках международного маршрута ​«Lapis Lazuli» грузы по железнодорожным путям и автострадам проходят через афганский город Тургунди (провинция Герат) и попадают в Ашхабад (Туркменистан), а оттуда - в прикаспийский порт Туркменбаши. Коридор продолжается до Баку (Азербайджан), затем через Тбилиси (Грузия) на Анкару (Турция) с ответвлениями в грузинские Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур, оценивается в два миллиарда долларов. Масштабный проект нацелен на увеличение экономической интеграции региона и наращивание объемов торговли.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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