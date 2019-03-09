Участие в аграрных ярмарках в Баку - бесплатно для фермеров - министерство (ФОТО)

9 марта 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжаются сельскохозяйственные ярмарки, организованные накануне праздника Новруз.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, во время ярмарок, проводимых по 14 адресам в Баку, населению страны предлагается аграрная продукция в широком ассортименте и по низким ценам, доставленная из различных районов Азербайджана.

Руководящие лица министерства сельского хозяйства в течение дня посетили ярмарки, проводимые в Баку, поинтересовались созданными там условиями. Руководитель аппарата министерства Агиль Гулиев сообщил журналистам, что целью проведения ярмарки является обеспечение изобилия продуктов накануне праздника Новруз, и предотвращение искусственного завышения цен.

«Фермеры и производители продовольственных товаров выставили на продажу свою продукцию. Проводимые нами наблюдения свидетельствуют, что цены на продукцию на ярмарках значительно ниже рыночных цен, что связано с тем, что фермеры реализуют свою продукцию напрямую, без посредников. Министерство сельского хозяйства оказывает помощь с транспортом и доставкой до столицы продукции сельчан, желающих участвовать в работе ярмарок. В то же время, участие в ярмарке совершенно бесплатно для фермеров. Эти факторы способствуют снижению конечной стоимости выставленной на прилавке продукции», - добавил Гулиев.

Руководитель аппарата министерства также сказал, что одна из ярмарок, расположенная напротив здания Национальной академии наук Азербайджана, будет работать до 21 марта. Другие ярмарки будут действовать в выходные дни, а также 16-21 марта.

Ярмарки также будут проводиться на улице Кунанбаева в седьмом микрорайоне Бинагадинского района столицы, на участке пересечения улицы Мазахира Рустамова с улицами Сараево и С.А.Ширвани в Хатаинском районе, в поселке Локбатан Гарадагского района, перед Олимпийской спортивной базой на улице 28 мая, на улице братьев Мардановых 59 в Насиминском районе, в нежилом объекте на улице К.Рзаева 14 в поселке Пираллахи Пираллахинского района, на улице М.Фаталиева 72 в поселке Бакиханов Сабунчинского района, в торговом центре "Гюняш", расположенном на территории жилого массива "Ени Гюняшли V" в поселке Гарачухур Сураханинского района и по адресу улица С.Есенина, второй переулок, в поселке Мардакян Хазарского района Баку.

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