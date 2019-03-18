В США пройдет узбекско-американский бизнес-форум

18 марта 2019 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Вашингтоне в октябре пройдет узбекско-американский бизнес-форум, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом стало известно по итогам брифинга, посвященного достижениям экономики Узбекистана, который прошел в столице США.

Планируется, что в бизнес-форуме примут участие ведущие компании США в сфере сельского хозяйства, энергетики, инфраструктурного развития, высоких технологий, медицины, транспорта и представители других сфер.

"С представителями министерства торговли США также был обсуждён вопрос организации в июне торговой миссии американских компаний в Узбекистан. Участники из числа компаний США заявили, что намерены расширить своё присутствие на рынке Узбекистана, а представители ведущих международных банков – о готовности поддержать эти стремления", – сообщили в пресс-службе МИД.

За девять месяцев прошлого года Узбекистан и США увеличили взаимный товарооборот практически в два раза и довели его до 332 миллионов долларов. В настоящее время на территории Узбекистана успешно осуществляют деятельность свыше 210 предприятий с участием американского капитала, только в прошлом году создано более 25 новых предприятий с участием инвесторов из США.

Общий объем американских инвестиций и кредитов, привлеченных в экономику Узбекистана за период с 1998-2017 годы, превысил один миллиард долларов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер:@vakilovfaxri

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