Новым президентом Всемирного банка избран замминистра финансов США Мэлпас

5 апреля 2019 20:39 (UTC+04:00)

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас в пятницу избран новым президентом Всемирного банка (ВБ). Как сообщил корреспонденту ТАСС источник, Мэлпас приступает к исполнению своих обязанностей с 9 апреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ближайшие пять лет новый президент будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную - Международный банк реконструкции и развития. Мэлпас стал единственным кандидатом на пост главы ВБ, заявили ранее в организации.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Мэлпаса, известного своими консервативными взглядами, на пост главы банка 6 февраля, после того как 1 февраля пост президента организации покинул Джим Ён Ким, заступивший в 2012 году и переизбранный в 2016 году.

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